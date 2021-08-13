Минэкономразвития РФ планирует создать в Республике Коми ОЭЗ по типу «Север»

Сыктывкар, 13 августа. Министерство экономического развития России совместно в правительством Республики Коми планирует создать на территории региона особую экономическую зону (ОЭЗ).

Минэкономразвития прорабатывает возможность выделения под ОЭЗ порядка 800 гектаров. Экономическая зона предполагает промышленно-производственный тип «Север».

«Мы поддерживаем инициативу региона, министерство готово оперативно рассмотреть заявку на создание ОЭЗ и при необходимости оказать региону методологическую, консультационную и информационную поддержку при подготовке необходимых документов и материалов», — заявил глава ведомства Максим Решетников в ходе визита в Коми.

Якорным резидентом ОЭЗ станет лесозаготовительная компания «Лузалес». Это одно из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий республики. Также в рамках особой экономической зоны инвестиции могут получить предприятия по производству кислорода.

Во время визита в Коми Решетников рассказал о финансировании социальных предприятий в регионах страны. В целом на эти меры власти выделили 1,2 миллиарда рублей.