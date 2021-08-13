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Первое полугодие в России отмечено ростом продаж шампанского
Экономика
Первое полугодие в России отмечено ростом продаж шампанского
pixabay.com/PD

Москва, 13 августа. Россияне за первые семь месяцев купили шампанского на 9,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщил Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПТ). Однако в целом продажи вина в России с начала года упали на 2,5%, в частности за июль уровень понизился на 3,1%, пишет «ФедералПресс».

«Объем розничной продажи вин шампанских и игристых в январе — июле 2021 года составил 9 млн дал (109,4 % от уровня января — июля прошлого года). В июле продано 1,4 млн дал (107,5 % от уровня июля прошлого года)», — отмечается в сообщении НСЗПТ.

Также данные союза говорят об уменьшении объемов продаж водки — они снизились на 3,6%. Коньяк же, напротив, стали покупать чаще, его реализация с января по июль включительно выросла на 3%.

Тем времнем внутренний российский рынок бензина оказался под пристальным вниманием Министерства энергетики РФ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В ведомствах считают, что в стране нет поводов к ажиотажному спросу на топливо.

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алкоголь вино шампанское нсзпт
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