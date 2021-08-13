Под туризмом уже давно подразумевают не только отдых с рюкзаком и палатками. Теперь этот термин гораздо шире: он включает в себя и походы с гитарой, и отдых на белых мальдивских пляжах, и марафоны по лучшим музеям и галереям мира, и наблюдение за китами в открытом океане.

Туризм бывает как самостоятельным, так и организованным. Преимущества первого очевидны: вы можете ехать куда и как хотите, менять маршрут и место проживания. Словом, предоставлены сами себе. Организованный туризм так называется именно потому, что все ваше путешествие заранее спланировано и подготовлено другими людьми. Вам нужно только взять чемодан и документы.

Здесь тоже есть свои преимущества. Вам ни о чем не надо думать, при этом вы экономите время, силы, а в некоторых случаях, деньги. Кроме того, вы застрахованы: если что-то непредвиденное случится, вам обязательно помогут организаторы. Сегодня поговорим о том, как сделать карьеру в сфере туризма, какие плюсы и минусы есть в этой профессии и сколько можно зарабатывать.

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Палатка или ноутбук?

Начнем с того, что включает в себя понятие туризм. Напоминаю, мы говорим именно об организованных путешествиях. Первое глобальное различие: внешний и внутренний туризм. Очевидно, что задача первого ― отправить человека за границу. Тогда как задача второго ― принять гостя у себя. Если классифицировать туризм по видам деятельности или, иначе говоря, по целям поездки, то можно выделить следующие направления:

• Экскурсионный туризм: путешествия с целью посещения достопримечательностей и музеев. В таких поездках программы составляются довольно плотно, чтобы за короткое время охватить как можно больше интересных мест. Огромное количество информации и море впечатлений ― отличительные черты экскурсионного туризма;

• Рекреационный туризм ― полная противоположность предыдущему. Задача организатора ― найти спокойное место для полноценного неактивного отдыха: пляжи, санатории, дома отдыха. Минимум переездов, экскурсий и активностей, но максимум комфорта и отличный сервис;

• Деловой туризм ― сфера рабочих поездок: конференции, встречи, саммиты и прочее. В этом направлении важна хорошая организация. В командировке у нас нет времени ждать такси и менять отели; нельзя опаздывать и переносить планы. Деловая поездка должна быть спланирована так, чтобы успеть все: и на мероприятие, и пообедать, и по городу прогуляться, и на обратный самолет;

• Оздоровительный туризм ― поездки для восстановления, лечения, реабилитации. Как правило, речь идет о санаториях, реабилитационных центрах, термальных курортах, ретритах.

• Активный и экстремальный туризм ― необычные, интересные поездки в труднодоступные места. Сюда входит велотуризм, горный туризм, путешествия с палатками, конные путешествия, парусный спорт и многое другое.

• Религиозный туризм ― паломничества по святым местам, поездки по монастырям.

• Конкретное мероприятие: это может быть крупный музыкальный фестиваль, спортивный турнир и большой концерт любимой группы. В этом случае речь идет о короткой поездке, когда все активности сосредоточены непосредственно вокруг события. Соответственно, необходимо прилететь в максимально близкий к мероприятию город, найти рядом жилье, организовать трансфер и так далее.

• Эногастрономический туризм ― самые вкусные поездки в прямом смысле слова. Путешествия по винодельням или вискокурням, сбор урожая и охота за трюфелем, гастрономические фестивали и рейд по лучшим ресторанам города. Требует предварительной организации, раннего бронирования, отточенной логистики.

Федеральное агентство новостей /

Профессии в индустрии туризма

Работать в сфере туризма очень интересно, но и здесь есть свои нюансы. Выбирая будущую профессию, следует понимать, что от вас потребуется, какие преимущества и недостатки есть у той или иной специальности. Рассмотрим наиболее распространенные:

• Менеджер по туризму: самый главный специалист в этой отрасли. Занимается поиском клиентов и бронированием туров. Как правило, менеджеры работают по конкретным направлениям: это может быть группа стран, регион. Или с определенным видом туризма: например, менеджер по автобусным турам или менеджер по индивидуальному бронированию.

Эта работа требует знаний своего региона, страны, города. Хороший менеджер знает расположение гостиниц, в которые расселяет туристов; подскажет, сколько денег взять с собой; сориентирует, где можно поужинать и куда сходить на шопинг. Вам придется постоянно общаться с людьми, многие из которых никогда раньше не выезжали за границу. У них будет масса вопросов и сомнений. Коммуникабельность, терпение, выдержка, доброжелательность ― вот главные качества хорошего менеджера по туризму.

• Менеджер по бронированию авиа- и ж/д билетов: отдельное направление в туризме. Эти специалисты занимаются непосредственно выпиской билетов. Знают, как работают авиа- и ж/д перевозчики, могут подобрать удобный рейс, пересадить на другой в случае необходимости или найти недорогие билеты.

• Специалист визовой поддержки работает преимущественно с документами для подачи их в консульство и оформления визы. Эта работа требует внимательности, сосредоточенности, ответственности. Если «визовик» забудет приложить какой-нибудь важный документ, консульство имеет право отказать в визе. И тогда вся поездка может не состояться. Необходимо уметь работать с цифрами, не лениться перепроверять за собой по несколько раз и укладываться в сроки.

• Менеджер по развитию туризма ничего не бронирует и с туристами не общается. Его задача состоит в другом: развивать новые направления и искать новых партнеров. Прежде, чем набрать группу желающих на новое направление, требуется провести огромную подготовительную работу. Это, в первую очередь, самостоятельное знакомство со страной, поиск интересных мест, подходящих гостиниц, с соответствующим уровнем сервиса, разработка оптимального маршрута. Поиск партнеров из числа гостиниц и ресторанов, заключение договоров. Немалую часть занимает маркетинг и реклама нового направления. Словом, интересная и ответственная работа.

• Гид-экскурсовод или сопровождающий: человек, который знает все. Гиды сопровождают группы туристов или встречают их на месте. Занимаются размещением и трансфером, решают все административные и срочные вопросы, координируют пребывание группы и соблюдение программы тура, проводят экскурсии. Работа гидом потребует постоянного общения с людьми, готовности решать вопросы и проблемы 24/7, широкого кругозора, опыта и стрессоустойчивости.

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Плюсы и минусы работы в туризме

Некоторые особенности мы упомянули в предыдущем разделе, теперь подытожим, какие преимущества и недостатки работы в индустрии туризма:

+ Безусловно интересная работа: много путешествий и новых впечатлений.

+ Возможность поработать в нескольких направлениях и сделать хорошую карьеру.

+ Выстраивание связей с интересными людьми.

+ Работа, которая приносит удовольствие и радует других людей.

Не обойдется и без минусов, отметим самые очевидные:

- Развитие и функционирование отрасли напрямую зависит от состояния экономики и благосостояния граждан. А значит, возможны кризисы и снижения спроса.

- Некоторые специальности требуют постоянных командировок, что сложно сочетать с личной жизнью и личным временем.

- «Высокий сезон»: периоды массовых отпусков, когда работа кипит в буквальном смысле этого слова; придется забыть про отдых, обед по расписанию и прочие удовольствия.

- Высокий уровень личной вовлеченности и ответственности.

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Где учиться и работать

Если вы хотите сделать карьеру в индустрии туризма и сервиса, выбор как вузов, так и направлений достаточно большой.

После 11 класса рассмотреть можно, прежде всего, Российский институт туризма и сервиса. Это отраслевой вуз с огромным количеством программ, так или иначе связанных с индустрией туризма и гостеприимства. Для тех, кто хотел бы поступать после 9 класса, при институте предусмотрен колледж, в котором есть соответствующие программы.

Далее, образование в сфере агротуризма можно получить в МСХА им. Тимирязева. В РЭУ им. Плеханова научат экономике и управлению туристическим предприятием. В Московском Государственном университете спорта и туризма абитуриентов ждут на отделениях «Туризм» и «Гостиничное дело».

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма подготовит специалистов по направлению «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Те же направления есть и в региональных вузах, например, в Севастопольском государственном университете.

Для вступительных экзаменов нужно быть готовым по нескольким предметам, в зависимости от выбранной специальности: русский язык, иностранный язык, история, обществознание, биология, география.

Куда идти работать после получения диплома? Начинать работать можно параллельно с учебой. Многие вузы предусматривают стажировки и практики для студентов. Это может быть и работа в гостинице, и стажировка на «высокий сезон» в туристической фирме и другие варианты. Таким способом найти работу будет несомненно проще, поэтому не следует от нее отказываться. Наличие опыта и понимание, что больше всего нравится, а также знакомства в выбранной сфере очень помогут при дальнейшем трудоустройстве.

В целом, индустрия туризма ― это туристические агентства и компании-туроператоры, сети гостиниц, экскурсионные бюро и прочие проекты, связанные с организованным выездом за границу или приемом иностранных туристов.

Разброс зарплат в индустрии туризма достаточно большой. Во многом зависит от места работы: будет ли это маленькая фирма или крупная сеть гостиниц. Начинаются зарплаты от 45 тыс. рублей, при этом у грамотных, опытных специалистов есть возможность зарабатывать до 150 тыс. рублей.

Вместо заключения

Индустрия туризма и сервиса привлекательна, прежде всего, размахом и широтой перспектив: от работы в крупной компании до собственного бизнеса. Здесь есть возможность выбрать и сосредоточиться на том, что действительно нравится. И даже если захочется сменить сферу деятельности, полученный в туризме опыт пригодится всегда и везде. Если вы готовы много путешествовать, общаться с самыми разными людьми, постоянно узнавать что-то новое ― это работа для вас.