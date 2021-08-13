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Украина ожидает транша от МВФ объемом в 700 млн долларов
Экономика
Украина ожидает транша от МВФ объемом в 700 млн долларов
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 13 августа. В Национальном банке Украины связывают надежды с пересмотром программы stand-by и последующей объемной выплатой.

Украина продолжает пытаться выполнить условия Международного валютного фонда, чтобы получить финансовую поддержку. Президент страны Владимир Зеленский выступал с благодарностью за 2,7 миллиарда долларов, которые Киев получил в качестве безвозмездной помощи.

Новая программа помощи Украине со стороны МВФ была принята в начале июня 2020 года. Тогда общий объем составил 5 миллиардов долларов, 2,1 миллиарда из которых уже получены государством. Для следующего транша от страны требуют институциональных изменений и противодействия коррупции.

Если такие изменения будут реализованы, государственности Украины может угрожать опасность. О том, как украинцы самостоятельно создают угрозы для себя, рассказал социолог Максим Шугалей.

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украина мвф транш Национальный банк
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