Киев, 13 августа. В Национальном банке Украины связывают надежды с пересмотром программы stand-by и последующей объемной выплатой.

Украина продолжает пытаться выполнить условия Международного валютного фонда, чтобы получить финансовую поддержку. Президент страны Владимир Зеленский выступал с благодарностью за 2,7 миллиарда долларов, которые Киев получил в качестве безвозмездной помощи.

Новая программа помощи Украине со стороны МВФ была принята в начале июня 2020 года. Тогда общий объем составил 5 миллиардов долларов, 2,1 миллиарда из которых уже получены государством. Для следующего транша от страны требуют институциональных изменений и противодействия коррупции.

Если такие изменения будут реализованы, государственности Украины может угрожать опасность. О том, как украинцы самостоятельно создают угрозы для себя, рассказал социолог Максим Шугалей.