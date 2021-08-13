Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 22:43
22:41
Общество
АТОР: круизные лайнеры в Черном море продолжают работу
22:41
Политика
ООН призвала «Талибан» прекратить захват Афганистана
22:24
Балканы
Запад превращает «геноцид в Сребренице» в повод для ликвидации Республики Сербской
22:21
Общество
Американские ученые обнаружили новые побочные эффекты COVID-19
22:13
Ближний Восток
Власть талибов или мирные переговоры: что ждет Афганистан в ближайшее время
22:02
Политика
Киев обратился к философии Ганди, продумывая новый план по «возвращению» Крыма
21:37
Общество
В Московской области пройдет первый в мире Детский авиационно-космический салон
21:30
Экономика
«Местечковый национализм»: Толстой оценил враждебные акции против русских
21:29
Армия
Пентагон высылает подкрепления в Афганистан
21:27
Общество
В Московской области назвали самые популярные у туристов усадьбы
Все новости

Избирком Замбии подсчитывает голоса на президентских и парламентских выборах
Африка
Избирком Замбии подсчитывает голоса на президентских и парламентских выборах
flickr.com  /  balsamia

Лусака, 13 августа. В Замбии подводят итоги голосования президентских и парламентских выборов. Высокая явка привела к продлению работы отдельных участков.

В экспертном сообществе признали состоявшийся накануне избирательный процесс одним из самых тяжелых испытаний для государства, его жителей и основных политических сил за весь период существования многопартийной системы. Даже в сравнении с весьма непростой кампанией 2016 года современное политическое поле выглядит крайне напряженным, особенно если учитывать человеческие жертвы и привлечение армии к обеспечению правопорядка в ответ на гибель двух сторонников правящего «Патриотического фронта».

Изменения политического климата Замбии, накал страстей между парламентариями и кандидатами в высших эшелонах власти представляют собой яркий пример опасности необоснованного популизма в стране, где нет четкого идеологического базиса. И все это при несдерживаемом сопротивлении национальных профсоюзов и ситуациях, когда партия, мобилизовавшая электорат и провалившая программу реформ, начинает цепляться за занимаемые посты, прибегая к грязным приемам административно-запретительных, полицейских, внесудебных, а порой и откровенно незаконных мер.

Избирком Замбии подсчитывает голоса на президентских и парламентских выборах
Федеральное агентство новостей  / 

Так или иначе, выборы состоялись, и результаты подсчета голосов, которые опубликуют в ближайшие дни, покажут, какой из блоков станет главенствующим в стране на будущие несколько лет. За кресло президента ведут борьбу 16 кандидатов, включая действующего главу государства Эдгара Лунгу. Его основной конкурент — лидер «Объединенной партии за национальное развитие» Хакаинде Хичилема, который в шестой и, вероятно, в последний раз выдвигается на выборы.

Ранее ФАН сообщал, что безопасность электорального процесса в южноафриканской стране обеспечивают армия и полиция.

Вернуться назад

Все новости / Африка / Избирком Замбии подсчитывает голоса на президентских и парламентских выборах
выборы африка голосование замбия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru