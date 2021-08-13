Избирком Замбии подсчитывает голоса на президентских и парламентских выборах

Лусака, 13 августа. В Замбии подводят итоги голосования президентских и парламентских выборов. Высокая явка привела к продлению работы отдельных участков.

В экспертном сообществе признали состоявшийся накануне избирательный процесс одним из самых тяжелых испытаний для государства, его жителей и основных политических сил за весь период существования многопартийной системы. Даже в сравнении с весьма непростой кампанией 2016 года современное политическое поле выглядит крайне напряженным, особенно если учитывать человеческие жертвы и привлечение армии к обеспечению правопорядка в ответ на гибель двух сторонников правящего «Патриотического фронта».

Изменения политического климата Замбии, накал страстей между парламентариями и кандидатами в высших эшелонах власти представляют собой яркий пример опасности необоснованного популизма в стране, где нет четкого идеологического базиса. И все это при несдерживаемом сопротивлении национальных профсоюзов и ситуациях, когда партия, мобилизовавшая электорат и провалившая программу реформ, начинает цепляться за занимаемые посты, прибегая к грязным приемам административно-запретительных, полицейских, внесудебных, а порой и откровенно незаконных мер.

Федеральное агентство новостей /

Так или иначе, выборы состоялись, и результаты подсчета голосов, которые опубликуют в ближайшие дни, покажут, какой из блоков станет главенствующим в стране на будущие несколько лет. За кресло президента ведут борьбу 16 кандидатов, включая действующего главу государства Эдгара Лунгу. Его основной конкурент — лидер «Объединенной партии за национальное развитие» Хакаинде Хичилема, который в шестой и, вероятно, в последний раз выдвигается на выборы.

Ранее ФАН сообщал, что безопасность электорального процесса в южноафриканской стране обеспечивают армия и полиция.