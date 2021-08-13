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Спасатели ликвидировали лесной пожар на площади 330 га под Волгоградом

  /   Обновлено: 13 августа 2021 21:01
Происшествия
Спасатели ликвидировали лесной пожар на площади 330 га под Волгоградом
Global Look Press  /  US Forest Service / Keystone Press Agency

Волгоград, 13 августа. Сотрудники МЧС сообщили о полной ликвидации пожара в Даниловском районе. Пламя вспыхнуло в пяти километрах от хутора Каменночерновский.

Крупный лесной пожар разгорелся несколько дней назад. Сотрудники МЧС полностью потушили возгорание на площади 330 га.

Главные силы пожарно-спасательных подразделений были направлены в пункты постоянной дислокации. Всего в ликвидации ЧП принимали участие более 100 человек и 40 единиц техники.

Ситуацию взял под контроль губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он дал указание оборудовать несколько пунктов эвакуации на случай ухудшения обстановки в регионе.

Спасатели ранее заявили о приближении лесного пожара к якутскому поселку Сангар.

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пожар чп потушили
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