Спасатели ликвидировали лесной пожар на площади 330 га под Волгоградом

Волгоград, 13 августа. Сотрудники МЧС сообщили о полной ликвидации пожара в Даниловском районе. Пламя вспыхнуло в пяти километрах от хутора Каменночерновский.

Крупный лесной пожар разгорелся несколько дней назад. Сотрудники МЧС полностью потушили возгорание на площади 330 га.

Главные силы пожарно-спасательных подразделений были направлены в пункты постоянной дислокации. Всего в ликвидации ЧП принимали участие более 100 человек и 40 единиц техники.

Ситуацию взял под контроль губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он дал указание оборудовать несколько пунктов эвакуации на случай ухудшения обстановки в регионе.

Спасатели ранее заявили о приближении лесного пожара к якутскому поселку Сангар.