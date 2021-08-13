Полиция нашла останки мужчины в тюменском коллекторе

Тюмень, 13 августа. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после того, как останки человека нашли на дне одного из водопроводных колодцев.

Происшествие случилось на улице Советской. На месте работает следственно-оперативная группа, специалисты проводят экспертизу, сообщили в СК РФ по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что рядом с останками обнаружили элементы одежды. По предварительным данным, они могут принадлежать мужчине.

Некоторое время назад полиция Ярославля нашла трупы трех молодых людей в одной из квартир. Обстоятельства их смерти выясняют специалисты.