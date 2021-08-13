«Пивной вождь»: пользователей рассмешил Джиган в образе Нептуна

Москва, 13 августа. Известный музыкант Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) опубликовал в Instagram снимок в образе морского бога Нептуна. Пользователи не скупились на едкие комментарии.

В кадре рэпер восседает на деревянном троне рядом с огромной скалой, на исполнителе красуется длинная тога красного цвета. В руках Джиган держит трезубец — символ власти повелителя морей и ветров.

Снимок почти за сутки набрал более 450 тысяч лайков, под ним появились забавные комментарии. Юморист Гарик Харламов спросил, где Джиган сделал эту фотографию, а блогер Даня Милохин назвал музыканта «отцом клещей». Снимок также прокомментировали поклонники артиста, пишет «Вечерняя Москва».

«Пивной вождь»; «Присоединяюсь к массовому хохоту»; «Братуха, купи брови, со скидкой отдам»; «Заходишь такой в курятник за яйцами, а там Джига в этом шмотье сидит», — посмеялись пользователи.

Ранее Джиган поделился с поклонниками видео с отдыха на зарубежном курорте. Он плюхнулся прямиком в бассейн, окатив друзей брызгами воды. Пользователи заметили, что «король чилла» заметно поправился.

Теперь они не уверены, что Джиган сможет выйти в ринг против боксера-тяжеловеса Александра Емельяненко. Но титулованный боец продолжает готовиться к этому бою.