Климатологи объяснили причины продовольственного кризиса в Африке

Нью-Йорк, 12 августа. Более 60 миллионов африканских детей не получают достаточного количества пищи. Среди стран, где больше всего малышей недоедает, оказались Чад, Либерия и Конго. За ними следуют Зимбабве, Гвинея-Бисау, Гамбия и ДР Конго.

Климатологи объяснили, что рост числа голодающих жителей Африки в последние десять лет связан с учащением военных конфликтов, а не с погодными условиями.

«Засухи по-прежнему остаются одной из главных причин возникновения голода. Однако наши наблюдения показывают, что частота подобных кризисов в Африке не поменялась существенным образом в промежутке между 2009 и 2018 годами. Мы обнаружили, что рост числа голодающих связан с учащением военных столкновений, что особенно касается Южного Судана и Нигерии», — говорится в документе.

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По данным ООН, более 700 миллионов людей на планете регулярно голодают. Подавляющее большинство из них живет в Африке южнее Сахары. Группа климатологов под руководством научного сотрудника Колумбийского университета в Нью-Йорке Вестона Андерсона решила проверить, что больше влияет на развитие кризиса в Африке — климатические факторы или военно-политические события.

Замеры уровня продовольствия в регионе между 2009 и 2018 годами показали, что дефицит пищи объясняется чаще условиями вооруженных конфликтов, чем изменениями погоды. Вместе с тем ученые отмечают, что засухи и прочие последствия перемены колебания климата продолжают служить основной причиной появления голода во многих других странах Африки, таких как Эфиопия и Кения. Именно поэтому, по мнению специалистов, необходимо бороться и с тем, и с другим феноменом.

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