Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 22:42
22:41
Политика
ООН призвала «Талибан» прекратить захват Афганистана
22:24
Балканы
Запад превращает «геноцид в Сребренице» в повод для ликвидации Республики Сербской
22:21
Общество
Американские ученые обнаружили новые побочные эффекты COVID-19
22:13
Ближний Восток
Власть талибов или мирные переговоры: что ждет Афганистан в ближайшее время
22:02
Политика
Киев обратился к философии Ганди, продумывая новый план по «возвращению» Крыма
21:37
Общество
В Московской области пройдет первый в мире Детский авиационно-космический салон
21:30
Экономика
«Местечковый национализм»: Толстой оценил враждебные акции против русских
21:29
Армия
Пентагон высылает подкрепления в Афганистан
21:27
Общество
В Московской области назвали самые популярные у туристов усадьбы
21:26
Ближний Восток
Фильм «Турист» о событиях в ЦАР показали по телевидению в Ливане
Все новости

Нигерия ищет деньги для продолжения строительства газопровода АКК
Африка
Нигерия ищет деньги для продолжения строительства газопровода АКК
flickr.com  /  @jbdodane

Абуджа, 13 августа. Нигерии пришлось срочно искать средства на завершение строительства газопровода после того, как кредиторы КНР не смогли перевести деньги в назначенное время, сообщает Reuters.

«Это еще один пример сокращения китайской финансовой поддержки инфраструктурных проектов в Африке после многих лет крупного кредитования КНР железнодорожных, энергетических и других проектов», — пишут журналисты.

В свою очередь Нигерийская государственная нефтегазовая корпорация (НГНК) все еще ведет переговоры с представителями Bank of China и Sinosure о покрытии почти 2 млрд долларов от стоимости газопровода. В руководстве предприятия считают, что повода для беспокойства нет.

Тем не менее источники издания сообщили, что энергетическая компания обращается за помощью к другим, не китайским учреждениям. Ранее стало известно, что она должна была профинансировать около 15% стоимости проекта и в 2020 году использовала для этого собственные средства.

Нигерия ищет деньги для продолжения строительства газопровода АКК
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Строительство газопровода началось летом прошлого года. В настоящее время проект завершен на 16%, датой окончания работ значится первый квартал 2023 года. Министр финансов Нигерии Зайнаб Ахмед заявила, что власти предоставят гарантию под кредитную линию китайского агентства SINOSURE в 2,2 млрд долларов США, что должно покрыть 85% стоимости возведения АКК. Остальную сумму — порядка 400 млн долларов — выдала бы НГНК.

Ранее ФАН сообщал, что пандемия COVID-19 стала причиной резкого увеличения количества голодающих нигерийцев в два раза и нанесла сильный удар по экономике страны.

Вернуться назад

Все новости / Африка / Нигерия ищет деньги для продолжения строительства газопровода АКК
африка газопровод нигерия АКК
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru