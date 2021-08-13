Нигерия ищет деньги для продолжения строительства газопровода АКК

Абуджа, 13 августа. Нигерии пришлось срочно искать средства на завершение строительства газопровода после того, как кредиторы КНР не смогли перевести деньги в назначенное время, сообщает Reuters.

«Это еще один пример сокращения китайской финансовой поддержки инфраструктурных проектов в Африке после многих лет крупного кредитования КНР железнодорожных, энергетических и других проектов», — пишут журналисты.

В свою очередь Нигерийская государственная нефтегазовая корпорация (НГНК) все еще ведет переговоры с представителями Bank of China и Sinosure о покрытии почти 2 млрд долларов от стоимости газопровода. В руководстве предприятия считают, что повода для беспокойства нет.

Тем не менее источники издания сообщили, что энергетическая компания обращается за помощью к другим, не китайским учреждениям. Ранее стало известно, что она должна была профинансировать около 15% стоимости проекта и в 2020 году использовала для этого собственные средства.

ФБА «Экономика сегодня» /

Строительство газопровода началось летом прошлого года. В настоящее время проект завершен на 16%, датой окончания работ значится первый квартал 2023 года. Министр финансов Нигерии Зайнаб Ахмед заявила, что власти предоставят гарантию под кредитную линию китайского агентства SINOSURE в 2,2 млрд долларов США, что должно покрыть 85% стоимости возведения АКК. Остальную сумму — порядка 400 млн долларов — выдала бы НГНК.

Ранее ФАН сообщал, что пандемия COVID-19 стала причиной резкого увеличения количества голодающих нигерийцев в два раза и нанесла сильный удар по экономике страны.