Минсельхоз привлекает Ozon к развитию фермерских хозяйств в России

Москва, 13 августа. Правительство России привлекает новейшие технологии для развития малого и среднего агробизнеса. Так, минсельхоз заключил соглашение о сотрудничестве с компанией Ozone.

Целью договоренности стало развитие рынков сбыта и бизнес-моделей отечественных фермеров, сообщает ТАСС.

«Документ поспособствует расширению доступа фермеров к одной из самых популярных онлайн-площадок. Кроме того, совместно с интернет-компанией планируется обучать производителей работе с маркетплейсами», — пояснили в ведомстве.

Фермерские хозяйства смогут лучше управлять ценообразованием и маркетинговой моделью своего хозяйства. В министерстве уверены, что это окажет положительный эффект на отрасль. Минсельхоз ожидает увеличение урожая подсолнечника, что должно стабилизировать цены на масло.