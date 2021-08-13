Российские военнослужащие сдали 40 литров крови для нуждающихся жителей НКР

Степанакерт, 13 августа. Миротворцы ВС РФ сдали 40 литров крови для нуждающихся жителей Нагорного Карабаха, проживающих у линии соприкосновения отдельных районов региона.

Согласно информации в Минобороны России, сдача крови происходила на добровольной основе как ответ на запрос об оказании помощи в Центр гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента (РМК). Известно, что на данное обращение откликнулись около 100 миротворцев ВС РФ.

«По окончанию процедуры сдачи крови каждому военнослужащему был выдан дополнительный продовольственный паек в виде шоколада, сока и печенья», — рассказал представитель РМК Максим Пугачев.

По его словам, перед забором крови у каждого донора уточнялись различного рода жалобы, измерялось артериальное давление и заполнялась соответствующая специальная анкета.

Ранее минобороны Азербайджана обвинило Армению в незаконном размещении войск в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.