Москва, 13 августа. Канцлер ФРГ Ангела Меркель будет преследовать четкую цель во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным 20 августа в Москве, заявил депутат Госдумы Сергей Железняк.

Законодатель уверен, что канцлер Германии постарается найти компромисс между Россией и Украиной по поводу запуска газопровода «Северный поток — 2». Подобные поступки входят в обыкновение западных политиков, подчеркнул Железняк: они всегда стремятся выступать в роли политических балансиров, уравнителей интересов сторон.

«Успешное завершение масштабного газового проекта, которому всеми силами сопротивлялись в Вашингтоне и Брюсселе, принципиально для уходящей в отставку Меркель, и он станет в ее политической карьере одной из главных реперных точек. Германия под руководством Меркель смогла довести начатый проект до логического завершения, чем продемонстрировала прагматичность и умение отстаивать свои национальные интересы», — отметил депутат.

Украине даже при массированной поддержке Вашингтона и Брюсселя не удалось переломить Германию в стремлении завершить «СП-2», однако борьба за трансбалтийский газопровод еще не окончена, убежден Сергей Железняк. Сейчас команда президент Владимира Зеленского будет стремиться «заскочить в последний вагон», и для Ангелы Меркель, которая воспринимает трубопровод как одно из главных достижений в своей политической и дипломатической карьеры, важно убедиться, что завершение проекта пройдет без эксцессов. Россия намерена исполнять свои обязанности по контракту с ГТС Украины, однако Москва будет держать в уме, что дальнейшая судьба «СП-2» после запуска зависит уже не от Меркель, а от нового правительства ФРГ, которое будет сформировано по итогам осенних выборов в бундестаг.

«Следует понимать, что Меркель — уходящая натура в немецкой политике, и отношения Берлина с Киевом будут выстраиваться уже другими фигурами. <...> Россия никогда от своих обязательств не отказывалась и не намерена устраивать газовые демарши. При этом наше государство всегда будет исходить в первую очередь из своих национальных интересов, в том числе в вопросах энергетической безопасности и экономической целесообразности», — резюмировал член комитета ГД по международным отношениям.

Железняк нередко дает комментарии прессе по острым и актуальным вопросам международной политической повестки. В начале августа законодатель подробно проанализировал дипломатический кризис в отношениях между Россией и США и пришел к выводу, что Белый дом изо всех сил старается переложить ответственность за происходящее на Кремль.