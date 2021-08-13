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Западный военный округ направил 6000 солдат на батальонные маневры
Армия
Западный военный округ направил 6000 солдат на батальонные маневры
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 13 августа. Военнослужащие Западного военного округа приступили к крупным батальонным учениям, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Тренировки затронули десять регионов округа. К маневрам привлечено 6000 военнослужащих. Отработка состоит из батальонных учений и ряда специальных упражнений для личного состава. Бойцы приступили к выполнению поставленных задач одновременно во всех регионах, уточнил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.

Мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения уже совершили марши в места проведения учений. Солдаты будут применять реактивные системы «Град» и «Торнадо», самоходные установки «Мста-С», «Акация» «Гвоздика». Бронетехника представлена БМП-3 и танками Т-72Б3, Т-80, Т-90. Прикрытие с воздуха осуществят самолеты и вертолеты Ленинградского объединения ВВС и ПВО.

ВС РФ ранее провели масштабные тренировки «Сибу/Взаимодействие-2021» с НОАК. Глава Минобороны России Сергей Шойгу наградил участников маневров. Он высоко оценил уровень подготовки российских и китайских солдат.

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