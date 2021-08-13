Сервис по подбору программ питания от Роспотребнадзора стал доступен в России

Москва, 13 августа. Роспотребнадзор запустил сервис «4 сезона — тарелка здорового человека». Он поможет составить россиянам сбалансированный рацион.

Сервис заработал в рамках проекта «Здоровое питание». С его помощью желающие смогут получить различные советы по правильному сезонному питанию, рассчитать калорийность блюд, индекс массы тела. Предложенные в рамках сервиса программы одобрены экспертами проекта и стратегическим партнером ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи».

Ресурс «4 сезона — тарелка здорового человека» позволяет выбрать меню в зависимости от преследуемых целей. Сервис полезен как тем, кто хочет поддержать вес, так и тем, кто намерен избавиться от лишних килограммов. Еще пользователи получат доступ к интервью и комментарии экспертов проекта, сезонные рекомендации по питанию и книга рецептов полезных блюд. К проекту «Здоровое питание» присоединились уже 75% россиян.

Роспотребнадзор ранее призвал регионы РФ привить от гриппа не менее 60% населения. Особое внимание следует уделить вакцинации представителей группы риска. Прививочную кампанию запустят осенью.