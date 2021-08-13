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Найденных в замусоренной квартире юных жителей Ульяновска поместили в детский дом
Происшествия
Найденных в замусоренной квартире юных жителей Ульяновска поместили в детский дом
pixabay.com

Ульяновск, 13 августа. Мать оставила двоих малолетних детей одних в захламленной квартире. Сейчас малыши изъяты из семьи и помещены в детский дом.

Согласно данным СКР, в одной из квартир Ульяновская были обнаружены пятилетний мальчик и двухлетняя девочка. Дети находились дома без присмотра взрослых. Жилое помещение пребывало в состоянии, не соответствующем санитарным условиям. Также отсутствовали мебель, холодильник, плита. У детей не было элементарных предметов одежды и обуви.

В ходе следствия выяснилось, что женщина неоднократно оставляла своих детей одних дома на долгий срок, не обеспечив едой и одеждой. Кроме того, она систематически избивала старшего ребенка.

Полиция задержала горе-мать. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статьям 125 (оставление в опасности), 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 117 части 2 пункту «г» (истязание заведомо несовершеннолетнего лица) УК РФ.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку сообщения СМИ о длительном нахождении двух маленьких детей возле открытого окна на 11-м этаже жилого дома.

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ульяновск чп ульяновская область оставление детей в опасности
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