Просьба заморозить акциз на алкоголь поступила в Правительство России

Москва, 13 августа. Министерство финансов РФ в июле внесло предложение о «донастройке» налоговой системы. Она включает корректировку размера акцизов.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к кабмину с просьбой сохранить утвержденные президентом России Владимиром Путиным ставки налога на алкоголь до конца 2024 года. Президент организации Александр Шохин направил письма на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко и главы минфина Антона Силуанова, пишет РБК.

«В связи с этим крупнейшие производители алкогольной продукции, в т. ч. крупнейшие налогоплательщики в регионах присутствия, обращаются к Вам с просьбой сохранить утвержденные президентом РФ ставки акциза на алкоголь в 2022–2024 годах, а также рассмотреть возможность заморозки акциза в перспективе трех лет», — указывается в письме.

Шохин отметил, что данная просьба основывается на непрогнозируемости экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19. Это даст возможность производителям алкогольной продукции в таких непростых условиях сохранить как производственные мощности, так и рабочие места, обеспечить выплату зарплаты сотрудникам и провести мероприятия по профилактике заболеваемости коронавирусом.

Власти Петербурга приняли решение в рамках профилактики COVID-19 начать вакцинацию иностранных граждан, работающих в городе. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко одобрил эту идею.