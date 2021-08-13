Пакистанские пограничники применили силу для разгона афганских демонстрантов

Исламабад, 13 августа. Пакистанские пограничники применили слезоточивый газ при разгоне демонстрантов, требующих открыть КПП Чаман — Спин-Болдак.

Причиной беспорядков стала смерть 56-летнего афганца, который вместе с несколькими сотнями сограждан не смог вернуться в свою страну после обоюдного закрытия границы талибами и руководством Исламабада.

Pakistani border and security personnel clashed with hundreds of Afghans wanting to cross into Afghanistan from a key border crossing in Chaman closed by Taliban.https://t.co/7YuOtrgT5j — News18.com (@news18dotcom) August 13, 2021

Пакистанский чиновник Ариф Гагар, оказавшийся на месте происшествия, сообщил, что мужчина погиб в результате сердечного приступа, вызванного долгим нахождением на жаре. После этого протестующие отнесли его тело в ближайшее государственное учреждение, а после начали закидывать пограничников камнями. В ответ сотрудники силовых структур распылили слезоточивый газ и применили дубинки, чтобы разогнать нападавших. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Переход Чаман — Спин-Болдак является одним из важнейших пунктов пропуска между двумя странами, так как через него осуществлялась большая часть товарооборота.

КПП был захвачен боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) в прошлом месяце, после чего они объявили о его закрытии. В обмен на возобновление работы перехода они требовали упрощения визовых процедур для афганцев при посещении Пакистана.

The Taliban militants have closed the Chaman-Spin Boldak crossing since last week, demanding that the Pakistani authorities allow visa-free travel for Afghans.#Afghanistan #Pakistan https://t.co/uqF0fN4J3L — Deccan Herald (@DeccanHerald) August 13, 2021

Ранее Исламабад не уделял значительного внимания порядку въезда граждан соседней республики. Однако после стремительного захвата талибами большей части Афганистана пограничники по указанию правительства стали жестко контролировать соблюдение визовых норм. Боевики потребовали от пакистанского руководства разрешить пересечение перехода по афганским паспортам или регистрационным удостоверениям беженца, однако Исламабад в ответ закрыл границу со своей стороны.

1 Организация запрещена на территории РФ.