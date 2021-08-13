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Пакистанские пограничники применили силу для разгона афганских демонстрантов
Ближний Восток
Пакистанские пограничники применили силу для разгона афганских демонстрантов
ТАСС  /  Jafar Khan / AP

Исламабад, 13 августа. Пакистанские пограничники применили слезоточивый газ при разгоне демонстрантов, требующих открыть КПП Чаман — Спин-Болдак.

Причиной беспорядков стала смерть 56-летнего афганца, который вместе с несколькими сотнями сограждан не смог вернуться в свою страну после обоюдного закрытия границы талибами и руководством Исламабада.

Пакистанский чиновник Ариф Гагар, оказавшийся на месте происшествия, сообщил, что мужчина погиб в результате сердечного приступа, вызванного долгим нахождением на жаре. После этого протестующие отнесли его тело в ближайшее государственное учреждение, а после начали закидывать пограничников камнями. В ответ сотрудники силовых структур распылили слезоточивый газ и применили дубинки, чтобы разогнать нападавших. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Переход Чаман — Спин-Болдак является одним из важнейших пунктов пропуска между двумя странами, так как через него осуществлялась большая часть товарооборота.

КПП был захвачен боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) в прошлом месяце, после чего они объявили о его закрытии. В обмен на возобновление работы перехода они требовали упрощения визовых процедур для афганцев при посещении Пакистана.

Ранее Исламабад не уделял значительного внимания порядку въезда граждан соседней республики. Однако после стремительного захвата талибами большей части Афганистана пограничники по указанию правительства стали жестко контролировать соблюдение визовых норм. Боевики потребовали от пакистанского руководства разрешить пересечение перехода по афганским паспортам или регистрационным удостоверениям беженца, однако Исламабад в ответ закрыл границу со своей стороны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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