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Патрушев заявил о скорой стабилизации стоимости сельхозпродукции
Экономика
Патрушев заявил о скорой стабилизации стоимости сельхозпродукции
government.ru  /  Правительство России

Москва, 13 августа. Рост производства сможет покрыть все потребности внутреннего спроса и стабилизировать цены, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Министр сельского хозяйства выступал перед журналистами на выставке «Всероссийский день поля — 2021». В числе прочего он прокомментировал текущее положение на продовольственном рынке.

«Рост производства позволит полностью обеспечить население основными видами продовольствия и сохранить стабильную ценовую ситуацию», — цитирует его ТАСС.

Согласно оценке министра, принятые правительством меры по сдерживанию цен уже начали действовать и смогли остановить необоснованных рост стоимости базовых продуктов.

Минсельхоз присоединился к другим ведомствам, которые ведут мониторинг рынка. Власти должны будут быстро принять меры для предотвращения резких ценовых скачков.

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патрушев минсельхоз сельское хозяйство продовольствие пробукты питания
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