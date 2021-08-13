Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 21:13
21:13
Ближний Восток
Пакистанские пограничники применили силу для разгона афганских демонстрантов
21:13
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Стас Ярушин нежно поздравил супругу с десятой годовщиной свадьбы
21:12
Политика
В Германии рассказали, какую пенсию будет получать Меркель после отставки
21:08
Общество
Антон Алиханов присвоил калининградскому Суздальскому лесу статус зеленой зоны
21:08
Общество
Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон заговорил раньше многих детей
21:07
Экономика
Минэкономразвития РФ планирует создать в Республике Коми ОЭЗ по типу «Север»
21:06
Африка
Климатологи объяснили причины продовольственного кризиса в Африке
21:06
Экономика
Первое полугодие в России отмечено ростом продаж шампанского
21:04
Африка
Избирком Замбии подсчитывает голоса на президентских и парламентских выборах
21:04
Экономика
Украина ожидает транша от МВФ объемом в 700 млн долларов
Все новости

Участники акции «Мы вместе» продолжают оказывать помощь россиянам

  /   Обновлено: 13 августа 2021 20:50
Общество
Участники акции «Мы вместе» продолжают оказывать помощь россиянам
gov.karelia.ru  /  Официальный интернет-портал Республики Карелия

Москва, 13 августа. Волонтеры и партнеры акции «Мы вместе» в рамках пандемии коронавируса оказали помощь более чем 6,5 млн человек.

К акции подключились более 200 тыс. волонтеров и свыше 9 тыс. организаций по всей стране, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Добровольцы оказывают помощь медикам, трудящимся в красных зонах, а также информируют россиян о возможностях вакцинации.

«Мы вместе» сегодня — это не только помощь в борьбе с коронавирусом. Волонтеры помогают населению в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, например, последствий подтоплений и пожаров в Крыму, Забайкальском крае, Тюменской, Иркутской и Свердловской областях», — добавил Кириенко.

Участники движения «Волонтеры Победы» отремонтировали восемь детских площадок в Нижнем Новгороде. На это у них ушел всего один день. Волонтеры обновили площадки для малышей сразу в нескольких районах города. Они покрасили скамейки, песочницы и горки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Участники акции «Мы вместе» продолжают оказывать помощь россиянам
кириенко помощь хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru