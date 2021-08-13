Участники акции «Мы вместе» продолжают оказывать помощь россиянам

Москва, 13 августа. Волонтеры и партнеры акции «Мы вместе» в рамках пандемии коронавируса оказали помощь более чем 6,5 млн человек.

К акции подключились более 200 тыс. волонтеров и свыше 9 тыс. организаций по всей стране, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Добровольцы оказывают помощь медикам, трудящимся в красных зонах, а также информируют россиян о возможностях вакцинации.

«Мы вместе» сегодня — это не только помощь в борьбе с коронавирусом. Волонтеры помогают населению в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, например, последствий подтоплений и пожаров в Крыму, Забайкальском крае, Тюменской, Иркутской и Свердловской областях», — добавил Кириенко.

Участники движения «Волонтеры Победы» отремонтировали восемь детских площадок в Нижнем Новгороде. На это у них ушел всего один день. Волонтеры обновили площадки для малышей сразу в нескольких районах города. Они покрасили скамейки, песочницы и горки.