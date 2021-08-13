Компания Adidas продаст дочернюю Reebok более чем за 2 млрд евро

Берлин, 13 августа. Немецкий концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas сообщил о заключении договора по продаже дочерней компании Reebok.

Покупателем выступит американская компания по управлению брендами Authentic Brands Group. Сумма сделки составит 2,1 млрд евро, следует из заявления, распространенного Adidas. Большая часть денег будет выплачена наличными при закрытии сделки, оставшаяся сумма будет возмещена отсроченным условным платежом. Ожидается, что закрытие сделки состоится в первом квартале следующего года. В Adidas основную часть финансовых поступлений планируют разделить между акционерами.

«Reebok является важной частью Adidas, и мы благодарны за вклад, который бренд и стоящая за ним команда внесли в нашу компанию», — заявил гендиректор концерна Каспер Рорштед.

Фирма Authentic Brands Group управляет брендами Nine West и Frye. Она направила предложение о покупке Reebok несколькими месяцами ранее, сообщали СМИ. Еще одно могло быть направлено от американского производителя обуви Wolverine World Wide. Тогда сумма сделки оценивалась эквивалентной одному миллиарду долларов.