В Сети появились уникальные кадры российско-китайских маневров «Взаимодействие-2021»

Пекин, 13 августа. Активная фаза масштабных российско-китайских учений «Взаимодействие-2021», которые проходили на территории КНР, завершилась.

Известно, что за двусторонними военными учениями наблюдал лично глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который высоко оценил слаженность действий военнослужащих.

Отмечается, что во время учений экипажи китайских истребителей «Цзянь» и российских Су-30СМ отработали уничтожение условного противника, «вскрыв» точки противовоздушной обороны, после чего успех совместной операции был закреплен десантниками ВС Китая и России.

Напомним, основной целью учений «Взаимодействие-2021» является противостояние терроризму, наращивание двусторонних отношений и военного сотрудничества.

Ранее секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что совместные учения российской и белорусской армий «Запад-2021» носят строго оборонительный характер.