Половина гуманитарных грузов ООН не доходит до пострадавших на севере Эфиопии

Аддис-Абеба, 12 августа. Всемирная продовольственная программа заявила о том, что в июне и июле она осуществила поставки гумпомощи для миллиона человек в провинции Тыграй на севере Эфиопии. Однако по причине нехватки топлива и исправного транспорта продукты получили далеко не все нуждающиеся.

По оценкам ООН, более 5 миллионов человек, проживающих в регионе, недоедают. ВПП отметила необходимость срочного решения проблемы, призвав все конфликтующие стороны прекратить боевые действия и позволить международным представителям перевезти необходимые грузы обессилившим жителям.

Всемирная продовольственная программа основана в 1961 году как орган по гуманитарной помощи в системе ООН. Ей поручено оказывать поддержку неимущим в развивающихся странах, борясь с голодом и нищетой. По оценкам экспертов, она обеспечивает ежегодно около 4 миллионов тонн продуктов питания по всему миру.

В 1983–1985 годах нехватка продовольствия привела к гибели более 400 000 жителей Эфиопии.