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Частному бизнесу Кувейта грозит разорение из-за последствий пандемии
Ближний Восток
Частному бизнесу Кувейта грозит разорение из-за последствий пандемии
wikipedia.org  /  the Archive Team / 500px

Эль-Кувейт, 13 августа. Пандемия коронавируса может разрушить малый и средний бизнес Кувейта, развитие которого правительство стимулировало в последние десятилетия.

Большая часть коренных жителей страны трудоустроена в государственном секторе, на финансирование которого приходится свыше половины годового бюджета. По этой причине руководство Эль-Кувейта активно поощряло попытки граждан открыть собственное дело. Развитие малого и среднего бизнеса позволяло снизить казенные расходы, уменьшить зависимость от экспорта нефти, приносящей сейчас около 90% годового дохода, и заменить на некоторых рабочих местах мигрантов, составляющих более двух третей от всего населения страны.

Однако результаты проводимой правительством программы финансирования малых и средних предприятий (МСП), расходы на которую составили около 500 млн долларов, были фактически сведены на нет из-за объявленного во время пандемии коронавируса карантина.

Большинство из 25–30 тысяч частных компаний оказались не готовы к локдаунам из-за ограниченных финансовых резервов. В итоге около 8600 предпринимателей были вынуждены перейти на работу в государственный сектор.

Это стало серьезной проблемой для страны, где частное предпринимательство дает порядка 11,9% ВВП, предоставляя десятки тысяч рабочих мест и играя важную роль в оптовой и розничной торговле, производстве продуктов питания, строительстве и гостиничном бизнесе.

Кувейт, как и другие экспортеры нефти, также пострадал от снижения цен на углеводороды, что в 2020-м сократило его годовой доход на 8%.

Парламент страны 30 марта текущего года принял закон о финансировании малого и среднего бизнеса, в рамках которого предпринимателям будут предоставлены кредиты на общую сумму в 250 тысяч динаров. Однако многие из них отказались от займов из-за сложностей с банками, требующими представлять обоснование рентабельности бизнеса.

В этой ситуации руководство страны приняло поправку к закону о банкротстве, которая освобождает владельцев небольших компаний от уголовного преследования из-за долгов по кредиту, что несколько разрядило обстановку, а также сообщило о намерении продолжать поддержку частного сектора.

На фоне царящего в государстве экономического кризиса ряд молодых политиков неоднократно призывали к проведению чисток в руководящих органах из-за высокого уровня коррупции.

На благосостоянии экономики страны также пагубно сказывается острая борьба внутри династии Ас-Сабах, ставшая причиной многолетнего конфликта кабинета министров с парламентом, что периодически приводило к отставке правительства. Ранее эмир Кувейта Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах уволил одного из министров, приходящегося ему родственником, что спровоцировало скандал внутри правящей семьи. Чиновника обвинили в растрате крупной суммы из государственной казны, которая была выведена под видом финансирования «секретных операций» и впоследствии похищена.

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экономика кувейт
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