Частному бизнесу Кувейта грозит разорение из-за последствий пандемии

Эль-Кувейт, 13 августа. Пандемия коронавируса может разрушить малый и средний бизнес Кувейта, развитие которого правительство стимулировало в последние десятилетия.

Большая часть коренных жителей страны трудоустроена в государственном секторе, на финансирование которого приходится свыше половины годового бюджета. По этой причине руководство Эль-Кувейта активно поощряло попытки граждан открыть собственное дело. Развитие малого и среднего бизнеса позволяло снизить казенные расходы, уменьшить зависимость от экспорта нефти, приносящей сейчас около 90% годового дохода, и заменить на некоторых рабочих местах мигрантов, составляющих более двух третей от всего населения страны.

The head of the Kuwait Federation for Small and Medium Enterprises warns that the cash crunch could 'end the whole sector.' https://t.co/SYlvQhoa0x — Rappler (@rapplerdotcom) August 12, 2021

Однако результаты проводимой правительством программы финансирования малых и средних предприятий (МСП), расходы на которую составили около 500 млн долларов, были фактически сведены на нет из-за объявленного во время пандемии коронавируса карантина.

Большинство из 25–30 тысяч частных компаний оказались не готовы к локдаунам из-за ограниченных финансовых резервов. В итоге около 8600 предпринимателей были вынуждены перейти на работу в государственный сектор.

Это стало серьезной проблемой для страны, где частное предпринимательство дает порядка 11,9% ВВП, предоставляя десятки тысяч рабочих мест и играя важную роль в оптовой и розничной торговле, производстве продуктов питания, строительстве и гостиничном бизнесе.

Кувейт, как и другие экспортеры нефти, также пострадал от снижения цен на углеводороды, что в 2020-м сократило его годовой доход на 8%.

Kuwait's budget deficit increased 174.8% in the 2020-21 year to 10.8 billion dinars ($35.5 billion), the finance ministry said on Saturday, noting it was the highest deficit in the country's fiscal history.#AlBawabaBusinesshttps://t.co/Dgdq2GhJgh — Al Bawaba Business (@AlBawabaBiz) August 8, 2021

Парламент страны 30 марта текущего года принял закон о финансировании малого и среднего бизнеса, в рамках которого предпринимателям будут предоставлены кредиты на общую сумму в 250 тысяч динаров. Однако многие из них отказались от займов из-за сложностей с банками, требующими представлять обоснование рентабельности бизнеса.

В этой ситуации руководство страны приняло поправку к закону о банкротстве, которая освобождает владельцев небольших компаний от уголовного преследования из-за долгов по кредиту, что несколько разрядило обстановку, а также сообщило о намерении продолжать поддержку частного сектора.

На фоне царящего в государстве экономического кризиса ряд молодых политиков неоднократно призывали к проведению чисток в руководящих органах из-за высокого уровня коррупции.

"Ruling family dispute exposes new tensions in Kuwait," The Arab Weekly, July 30, 2021. https://t.co/W26HJ59IIw — Moshe Dayan Center (@DayanCenter) August 2, 2021

На благосостоянии экономики страны также пагубно сказывается острая борьба внутри династии Ас-Сабах, ставшая причиной многолетнего конфликта кабинета министров с парламентом, что периодически приводило к отставке правительства. Ранее эмир Кувейта Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах уволил одного из министров, приходящегося ему родственником, что спровоцировало скандал внутри правящей семьи. Чиновника обвинили в растрате крупной суммы из государственной казны, которая была выведена под видом финансирования «секретных операций» и впоследствии похищена.