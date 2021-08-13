После прививки «Спутником V» у россиянина образовалось 27 тысяч антител к COVID-19

Москва, 13 августа. Москвич Сергей Тарасенко прошел вакцинацию российским препаратом «Спутник V» в феврале этого года. Спустя шесть месяцев титр антител в его крови составил рекордные 27 тысяч.

Мужчина делал анализ два раза, чтобы убедиться в его достоверности. Результаты оказались верными. Обе прививки Сергей перенес легко. Как и большинство вакцинированных, пару дней ощущал слабость, ломоту в теле. На вторые сутки поднималась небольшая температура.

«Ни до, ни после вакцинации я не болел. Это точно, потому что на работе проходят регулярные проверки», — отметил Тарасенко.

Медики считают, что такой мощный иммунный ответ может свидетельствовать о сильном иммунитете мужчины. Это очень хорошая реакция на вакцину, которая говорит о том, что любое попадание антигена даст уже более стабильное состояние, и организм справится, подчеркивают врачи. Сам Сергей считает, что на уровень антител мог повлиять и его подход к профилактике, поскольку он всегда соблюдает необходимые меры защиты.

Выработка коллективного иммунитета естественным путем заняла бы от семи до десяти лет, считают специалисты Роспотребнадзора. Повлиять на сокращение этого срока может только массовая вакцинация, утверждают эксперты.