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Янковский удостоился приза на фестивале в Локарно за роль в фильме «Иван Денисович»
Общество
Янковский удостоился приза на фестивале в Локарно за роль в фильме «Иван Денисович»
Пресс-служба телеканала Россия

Локарно, 13 августа. Актер и режиссер Филипп Янковский удостоился приза международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021, сообщила ФАН пресс-служба телеканала «Россия».

Артист получил награду за роль в фильме Глеба Панфилова «Иван Денисович». Мировая премьера ленты состоится вечером 13 августа на 74-м международном кинофестивале в Локарно. Итоги фестиваля подведут в субботу.

«Я переполнен положительными эмоциями. Счастлив и горд. Мне очень приятно получить эту премию от критиков, за роль, которой я отдал очень много сил. Хочу поблагодарить организаторов этой премии, а также великого русского режиссера Глеба Панфилова за эту потрясающую роль. Спасибо огромное!» — прокомментировал получение приза Янковский.

Награду, которую присудили актеру, в свое время получали режиссер Никита Михалков и гендиректор Госфильмофонда Николай Бородачев. Роль в фильме «Иван Денисович» Янковский посвятил своей матери.

Ранее в Сети появился трейлер ленты Панфилова. Премьера «Ивана Денисовича» состоится в российских кинотеатрах 23 сентября. Помимо Янковского в кинокартине снялись Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов и другие актеры.

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актер фестиваль янковский
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