Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 21:12
21:08
Общество
Антон Алиханов присвоил калининградскому Суздальскому лесу статус зеленой зоны
21:08
Общество
Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон заговорил раньше многих детей
21:07
Экономика
Минэкономразвития РФ планирует создать в Республике Коми ОЭЗ по типу «Север»
21:06
Африка
Климатологи объяснили причины продовольственного кризиса в Африке
21:06
Экономика
Первое полугодие в России отмечено ростом продаж шампанского
21:04
Африка
Избирком Замбии подсчитывает голоса на президентских и парламентских выборах
21:04
Экономика
Украина ожидает транша от МВФ объемом в 700 млн долларов
21:01
Африка
Нигерия ищет деньги для продолжения строительства газопровода АКК
21:01
Происшествия
Спасатели ликвидировали лесной пожар на площади 330 га под Волгоградом
21:01
Общество
Вассерман объяснил наращивание в Китае числа межконтинентальных баллистических ракет
Все новости

Африканские аэропорты вошли в топ-100 лучших воздушных гаваней
Африка
Африканские аэропорты вошли в топ-100 лучших воздушных гаваней
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов мира. В список попали воздушные гавани Кейптауна (33-е место), Дурбана (52-е место) и Йоханнесбурга (54-е место).

Пассажиры оценили несколько показателей: инфраструктуру, наличие очередей, сервис, пунктуальность и вежливость персонала. Опрос проводился с августа 2020-го по июль 2021 года.

Первое место занял аэропорт в столице Катара Дохе, второе — Ханеда в Токио, третье — Чанги в Сингапуре, на четвертом — Инчхон в Южной Корее. Также в список вошли аэродромы Маврикия, Марракеша, Касабланки, Аддис-Абебы и Кигали.

В прошлом году Skytrax ввел новый рейтинг безопасности авиакомпаний и аэропортов в условиях пандемии COVID-19. Лидерами стали воздушные гавани Аликанте, Бахрейна, Баку, Барселоны и Боготы.

Ранее сразу трех африканских авторов включили в лонг-лист Букеровской премии. Речь идет о Дэймоне Галгуте, Карене Дженнингсе из ЮАР и сомалийско-британской писательнице Надифе Мохамед. Шорт-лист номинантов объявят 15 сентября, а победителя — в ноябре.

Вернуться назад

Все новости / Африка / Африканские аэропорты вошли в топ-100 лучших воздушных гаваней
африка рейтинг аэропорт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru