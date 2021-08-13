Африканские аэропорты вошли в топ-100 лучших воздушных гаваней

Британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов мира. В список попали воздушные гавани Кейптауна (33-е место), Дурбана (52-е место) и Йоханнесбурга (54-е место).

Пассажиры оценили несколько показателей: инфраструктуру, наличие очередей, сервис, пунктуальность и вежливость персонала. Опрос проводился с августа 2020-го по июль 2021 года.

Первое место занял аэропорт в столице Катара Дохе, второе — Ханеда в Токио, третье — Чанги в Сингапуре, на четвертом — Инчхон в Южной Корее. Также в список вошли аэродромы Маврикия, Марракеша, Касабланки, Аддис-Абебы и Кигали.

В прошлом году Skytrax ввел новый рейтинг безопасности авиакомпаний и аэропортов в условиях пандемии COVID-19. Лидерами стали воздушные гавани Аликанте, Бахрейна, Баку, Барселоны и Боготы.

Ранее сразу трех африканских авторов включили в лонг-лист Букеровской премии. Речь идет о Дэймоне Галгуте, Карене Дженнингсе из ЮАР и сомалийско-британской писательнице Надифе Мохамед. Шорт-лист номинантов объявят 15 сентября, а победителя — в ноябре.