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Миссия ООН в Ливии призвала правительство положить конец практике безнаказанности
Ливия
Миссия ООН в Ливии призвала правительство положить конец практике безнаказанности
Prt Scr youtube.com  /  fahed k

Триполи, 13 августа. Представители миссии ООН по поддержке Ливии подтвердили информацию, что боевики похитили директора канцелярии первого заместителя премьер-министра переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Реда Фараджа аль-Фурайтис и его коллегу Мухаммада аль-Магриби во время визита из Бенгази в столицу. Они обеспокоены бездействием министерства внутренних дел, сотрудники которого не нашли чиновников.

В сообщении МООНПЛ говорится, что неизвестные вооруженные люди похитили граждан еще 2 августа, и с этого времени нет никаких сведений об их судьбе.

«Расположение Аль-Фурайтис и его коллеги до сих пор неизвестно. Пропавшие люди играют важную роль в поддержке демократического перехода в Ливии», — сообщили специалисты.

Глава МООНПЛ Ян Кубиш позже заявил, что переходное правительство и профильные комитеты должны «положить конец культуре безнаказанности в стране».

«Такая практика может иметь серьезные негативные последствия для процесса мира, примирения и полного объединения национальных институтов», — уточнил он.

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба никак не отреагировал на случившийся инцидент. Правоохранителям удалось только установить, что чиновников из Бенгази похитили по пути из штаб-квартиры правительства в отель Mahari. Дальнейшая их судьба неизвестна.

Представители Национального комитета по правам человека в Ливии возложили ответственность за пропажу Аль-Фурайтис и Аль-Магриби на МВД, которое не обеспечило должной охраны гостям из восточной части страны. Они также призвали переходное правительство в срочном порядке вмешаться, чтобы освободить пострадавших.

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ливия похищение бенгази моонпл
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