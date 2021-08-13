Посадка нового транспортника Ил-112В в подмосковном Жуковском попала на видео

Москва, 13 августа. Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В совершил перелет на базу ПАО «Ил» в подмосковном Жуковском для участия в военно-техническом форуме «Армия-2021».

Согласно информации пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), самолет будет впервые представлен широкой публике во время военно-технического мероприятия, которое пройдет в Московской области в конце августа текущего года.

Известно, что опытный образец Ил-112В пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя 1-го класса Героя России Николая Куимова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева и летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова.

Стоит отметить, что перспективный Ил-112В совершил свой второй полет весной 2021 года, а в 2019 году впервые поднялся в воздух.

Ранее сообщалось, что боевые машины Т-72 прибыли эшелоном из Белоруссии в подмосковное Алабино для участия в «Танковом биатлоне» — одном из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр. Напомним, в текущем году конкурс АрМИ-2021 и международный военно-технический форум «Армия-2021» будут проходить параллельно.