Росстат огласил предварительные данные по росту ВВП за второй квартал

Москва, 13 августа. ВВП России во втором квартале этого года вырос на 10,3% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Росстата.

Предварительные данные по росту российской экономики основаны на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора. Более подробные данные по ВВП за второй квартал будут представлены 10 сентября. Значительный рост за этот период может объясняться низкой базой прошлого года. Тогда по итогам второго квартала спад экономики составил 7,8% в годовом выражении.

По данным Росстата, по итогам прошлого квартала пассажирооборот вырос на 250%, прирост в 30,2% наблюдается в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений. Розничный товарооборот продемонстрировал рост в 23,5%, а оптовый — в 19,8%.

По словам замминистра экономического развития РФ Ильи Торосова, долговая нагрузка россиян составляет менее 20% от ВВП страны. Этот показатель значительно ниже, чем у других государств.