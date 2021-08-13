NetEase: Пекин не решился повторять реакцию Москвы на выпады НАТО

Пекин, 13 августа. Россия и Китай сталкиваются с провокациями НАТО, однако дают отпор разными способами, заметили китайские аналитики.

Пограничные силы и ВМФ России в июне пресекли попытку британского эсминца HMS Defender нарушить государственные границы РФ. Россияне открыли предупредительный огонь, после чего судно легло на другой курс. Однако страны НАТО проводят провокации не только против Москвы, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайский ресурс NetEase.

«Не только Россия сталкивается с провокациями западных военных, Китай также вынужден реагировать на инциденты с иностранными военными кораблями и самолетами в Южно-Китайском море», — пишут эксперты.

Авианосная ударная группа ВМС Британии во главе с кораблем HMS Queen Elizabeth приблизилась к территориальным водам КНР. Однако Лондон принял решение отвести суда. В случае обострения ситуации Пекин не стал бы стрелять, объяснили в NetEase. Китай предпочел бы оказать экономическое давление на Запад после таких выпадов. Разница в том, что Запад избегает ведения переговоров с Россией. Вдобавок россияне имеют репутацию «боевой нации», в отличие от китайцев, передает NetEase.

Минобороны России ранее раскрыло неизвестные подробности об инциденте с эсминцем Defender. Аналитики другого китайского издания (Sohu) также раскритиковали попытку британских моряков перехватить подлодки ВМФ РФ, пишет «Царьград».