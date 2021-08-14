«Административный восторг»: Анатолий Степанов объяснил недопуск «Родины» к выборам

Главный редактор «Русской народной линии» Анатолий Степанов прокомментировал отказ партии «Родина» в регистрации на выборы в ЗакС. По его словам, ситуацию можно описать ироничными словами одного из героев произведения писателя Федора Достоевского — «административный восторг».

Напомним, причиной недопуска партии к выборам стало то, что подписи политической силы якобы собирались с нарушениями норм действующего федерального закона.

«Сама по себе попытка не допустить до выборов партию и людей, которые за ней стоят, — это проявление такого, как выражался один из героев Достоевского, административного восторга. Это очень опасная штука, когда чиновники считают, что все можно решить административными методами. Это большая иллюзия, более того, это удар по системе, потому что, когда пытаются отсеять и не допустить до выборов тех, кто расходится в каких-то вопросах с представителями власти, это говорит о том, что люди во власти думают больше не об интересах государства, а о личных конъюнктурных проблемах», — поделился мнением собеседник ФАН.

Prt Scr youtube.com / Vladimir Gusev

Анатолий Степанов добавил, что если такими административными методами будут действовать власти и в Петербурге, то это будет даже хуже, чем преступление, — это станет политической ошибкой.

«Они отсеивают патриотов, которые идут не от «Единой России» и могут составить какую-то конкуренцию, мы с этим уже сталкивались на выборах в Мосгордуму. Власть должна допускать к выборам патриотов, которые обозначали бы позицию справа. А такие вещи не от большого ума делаются, люди, которые приняли это решение, впадают в этот самый административный восторг», — подчеркнул главный редактор «Русской народной линии».

Ранее основатель российского ИА «Ветеранские вести», ветеран боевых действий на Северном Кавказе Вячеслав Калинин отреагировал на решение Петербургского горизбиркома об отказе партии «Родина» в регистрации на выборы в ЗакС. По его мнению, ЦИК не допускает к выборам не только патриотическую партию, но вместе с ней и тех людей, которые искренне хотят быть полезными обществу и стране.