Салфетку со слезами форварда сборной Аргентины Месси продают за 1 млн долларов

Барселона, 13 августа. Бумажную салфетку, которой Лионель Месси вытирал слезы во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне», выставили на аукцион.

Салфетку Лионеля Месси с пресс-конференции по случаю его ухода из каталонской «Барселоны» выставили на продажу на торговой платформе Mercado Libre. Бумажный платок продают за 1 миллион долларов.

На прошлой неделе стало известно, что Месси не станет подписывать контракт с «Барселоной», пишет «МИР 24». В составе каталонского клуба аргентинский нападающий четырежды выигрывал Лигу чемпионов и десять раз становился победителем испанской Ла Лиги.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду может стать одноклубником Лионеля Месси. В услугах португальского форварда заинтересован французский «Пари Сен-Жермен».