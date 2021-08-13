Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 21:12
21:08
Общество
Антон Алиханов присвоил калининградскому Суздальскому лесу статус зеленой зоны
21:08
Общество
Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон заговорил раньше многих детей
21:07
Экономика
Минэкономразвития РФ планирует создать в Республике Коми ОЭЗ по типу «Север»
21:06
Африка
Климатологи объяснили причины продовольственного кризиса в Африке
21:06
Экономика
Первое полугодие в России отмечено ростом продаж шампанского
21:04
Африка
Избирком Замбии подсчитывает голоса на президентских и парламентских выборах
21:04
Экономика
Украина ожидает транша от МВФ объемом в 700 млн долларов
21:01
Африка
Нигерия ищет деньги для продолжения строительства газопровода АКК
21:01
Происшествия
Спасатели ликвидировали лесной пожар на площади 330 га под Волгоградом
21:01
Общество
Вассерман объяснил наращивание в Китае числа межконтинентальных баллистических ракет
Все новости

Салфетку со слезами форварда сборной Аргентины Месси продают за 1 млн долларов
Спорт
Салфетку со слезами форварда сборной Аргентины Месси продают за 1 млн долларов
Prt Scr youtube.com  /  FC Barcelona

Барселона, 13 августа. Бумажную салфетку, которой Лионель Месси вытирал слезы во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне», выставили на аукцион.

Салфетку Лионеля Месси с пресс-конференции по случаю его ухода из каталонской «Барселоны» выставили на продажу на торговой платформе Mercado Libre. Бумажный платок продают за 1 миллион долларов.

На прошлой неделе стало известно, что Месси не станет подписывать контракт с «Барселоной», пишет «МИР 24». В составе каталонского клуба аргентинский нападающий четырежды выигрывал Лигу чемпионов и десять раз становился победителем испанской Ла Лиги.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду может стать одноклубником Лионеля Месси. В услугах португальского форварда заинтересован французский «Пари Сен-Жермен».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Салфетку со слезами форварда сборной Аргентины Месси продают за 1 млн долларов
футбол месси продажа аукцион салфетка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru