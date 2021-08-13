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В Италии объяснили, почему российский «Авангард» станет головной болью для США
Армия
В Италии объяснили, почему российский «Авангард» станет головной болью для США
Минобороны РФ

Рим, 13 августа. Развертывание ракетных комплексов «Авангард» сделает бесполезной систему противовоздушной обороны США. К такому выводу пришли эксперты итальянского издания InsideOver.

Аналитики отметили, что к 2023 году Вооруженные силы России получат второй полк с гиперзвуковыми ракетными комплексами «Авангард». Поступление этого оружия в российские войска станет настоящей головной болью для США и их партнеров по НАТО.

Эксперты напомнили, что использование новых композитных материалов позволяет планирующим крылатым блокам «Авангарда» осуществлять длительный управляемый полет практически в условиях плазмообразования, возникающего из-за высоких температур. Данные блоки могут также размещаться на новейшей российской ракете РС-28 «Сармат» и обладают тремя главными преимуществами. Это колоссальная скорость, непредсказуемая траектория полета и невероятная маневренность.

«Эти три фактора позволяют России иметь эффективный ядерный арсенал, выходящий за рамки простого сдерживания», — говорится в публикации.

Стоит отметить, что в Вашингтоне обеспокоены ростом военной мощи России. При этом американская военная промышленность утрачивает первенство в сфере создания новейшего вооружения, передает Infox. Так, ранее стало известно, что второй испытательный пуск американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования GM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon закончился провалом. Двигатель ракеты не выдал стартового импульса, в результате чего она смогла набрать лишь скорость свободного падения.

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россия сша авангард
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