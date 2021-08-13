Худрук театра имени Пушкина призвал «не обсасывать» тему здоровья похудевшей Алентовой

Москва, 13 августа. Худрук Московского драматического театра имени Пушкина, режиссер Евгений Писарев недоволен обсуждениями самочувствия актрисы Веры Алентовой, вернувшейся к работе после смерти мужа.

Вдова режиссера Владимира Меньшова вышла на сцену 11 и 12 августа. Артистка, которая совсем недавно пережила потерю супруга и тяжелую болезнь, сыграла в постановках «Семейка Краузе» и «Ложные признания». Зрители спектаклей заметили, что Алентова значительно похудела и забеспокоились о ее здоровье.

«Нормально она себя чувствовала. Если бы она себя плохо чувствовала, она бы не играла», — успокоил поклонников актрисы Писарев в комментарии News.ru.

Режиссер утверждает, что не обратил внимания на худобу 79-летней артистки. Худрук театра призвал «не обсасывать» тему здоровья Алентовой, поскольку подобные обсуждения могут причинить ей боль. По мнению Писарева, лучше обращать внимание на творчество артистов, а не на их «худобу или бледноту». При этом режиссер понимает, что публику больше интересуют именно эти темы.

Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса, напоминают «Дни.ру». Оскароносного режиссера, которому был 81 год, похоронили на Новодевичьем кладбище.

Некоторые поклонники посчитали, что Алентова слишком быстро вышла на сцену после смерти мужа. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская призвала не осуждать актрису за возвращение к работе.