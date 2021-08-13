Новый раунд переговоров правительства и оппозиции Венесуэлы начался в Мехико

Каракас, 13 августа. Правительство Николаса Мадуро готовится к проведению переговоров с самопровозглашенным «правительством» страны, возглавляемым Хуаном Гуайдо. Сообщается, что переговоры состоятся в пятницу в столице Мексики Мехико.

Текущие переговоры станут первой попыткой официальных властей оппозиции Венесуэлы договориться, предпринятой сторонами за последние два года: последний раунд прямых переговоров между Хуаном Гуайдо и Николасом Мадуро состоялся в июле 2019 года. С тех пор политическая и экономическая ситуации в Венесуэле сильно изменились. В то время, как Мадуро сумел укрепить свою власть, а позиции Гуайдо на международной арене сильно пошатнулись, ситуация в экономике Венесуэлы продолжила ухудшаться. Во многом этому способствовали международные санкции, введенные против страны, арест активов, размещенных в иностранных банках, включая золотой запас страны, который хранится в Банке Англии. Усугубила ситуацию пандемия COVID-19 и падение мировых цен на нефть.

Global Look Press / Pedro Rances Mattey / dpa

Предполагается, что в ходе диалога правительство Николаса Мадуро попытается добиться снятия санкций в обмен на допуск оппозиционных лидеров к участию в намеченных на ноябрь выборах. Ранее власти, при посредничестве ЕС, гарантировали участие оппозиции в предстоящих выборах, в ходе которых жители страны будут выбирать губернаторов провинций и мэров.

Ожидается, что текущие переговоры, которые пройдут при посредничестве правительства Норвегии, позволят сторонам прийти к долгожданному соглашению. Вместе с тем аналитики считают, что Мадуро не пойдет на серьезные уступки, кроме тех, которые уже были согласованы с представителями ЕС.