Ученые назвали лучшую диету для людей среднего возраста

Бостон, 13 августа. Людям среднего возраста необходимо придерживаться особого рациона питания для поддержания своего здоровья, заявили ученые из Бостона.

На протяжении длительного времени ученые из Бостона проводили исследование питания людей старше 50 лет. Им удалось выяснить, что те испытуемые, которые регулярно употребляли цельнозерновые продукты, быстрее худели.

Кроме того, содержание сахара в их крови также было намного меньше. По данным исследователей, добровольцы, принимавшие участие в эксперименте также реже страдали от повышенного давления. В связи с этим ученые пришли к выводу, что людям среднего возраста полезно употреблять овес, черный хлеб и коричневый рис.

Несостоятельность мнения, что за счет медленных углеводов можно сбросить вес, а быстрых — набрать, доказали ученые из Университета штата Аризона. Исследователи сделали вывод, что сбалансированная диета может включать продукты из белой муки. При этом тип питания не должен приводить к потреблению лишних калорий.