Власти Алжира арестовали 22 подозреваемых в поджоге лесов

Алжир, 13 августа. Президент республики Абдельмаджид Теббун объявил о задержании 22 человек. Граждане подозреваются в разжигании пожаров, охвативших ряд штатов страны.

С начала этой недели североафриканское государство охватило пламя. На фоне аномальной жары загорелись леса. За несколько дней борьбы со стихией погибло 25 военнослужащих, участвовавших в тушении и эвакуации местных жителей. Общее число жертв достигло 69 человек.

Столь быстрое распространение огня навело на подозрение в широкомасштабных поджогах. Власти заявили, что большинство пожаров имеют криминальное происхождение.

Теббун в телевизионном выступлении сообщил, что 22 гражданина в настоящее время находятся под стражей в ожидании меры пресечения. 11 человек задержаны в штате Тизи-Узу, четверо — в Аннабе, остальные — в Медее, Джиджеле и Айн-Дефле.

Глава республики добавил, что аресты по делу о поджогах продолжатся. Он выразил надежду на то, что власти привлекут к ответственности всех причастных к преступлению и «справедливость восторжествует».

Теббун также призвал к необходимости сохранения национального единства и противостояния всем «злодеям, которые работают над тем, чтобы посеять раскол среди алжирцев».

Между тем в Тизи-Узу граждане устроили самосуд над одним из подозреваемых в разжигании пожаров. Разгневанные жители вытащили арестованного молодого человека из полицейского автомобиля. Его забили до смерти, а тело кремировали в центре города.

Страну шокировал инцидент. Активисты потребовали передавать задержанных в суд и не допускать впредь подобного. Резонанс поднялся после того, как появились свидетельства о невиновности жертвы расправы. Друзья сожженного в Тизи-Узу подтвердили, что тот являлся волонтером и добровольно участвовал в борьбе со стихией.

Служба гражданской защиты республики накануне сообщила, что команды ведомства все еще работают над тушением 92 пожаров в 16 штатах. В операциях задействовано около 800 человек, 115 автомобилей и несколько вертолетов.