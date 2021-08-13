Вассерман объяснил наращивание в Китае числа межконтинентальных баллистических ракет

Китай старается дать понять американцам, что нанести удар по Поднебесной США смогут ровно один раз: первый и последний. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал новость о том, что в Китае строятся сотни новых шахт для размещения межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, за этими действиями стоит четкий расчет.

«С момента появления достаточного количества ядерного оружия, осознания того факта, что в ядерной войне технически невозможно победить, великие державы стали разменивать войны, как квартиры: одну большую — на несколько маленьких в разных районах. Поэтому эта мировая война и получила название «холодная», — сообщил телеведущий.

Анатолий Вассерман отметил, что и потенциальные противники Пекина тоже готовятся к возможному военному конфликту.

«В нынешней войне это умение никуда не исчезло. Однако сейчас американцы пытаются бороться одновременно и с Российской Федерацией, и с Китайской Народной Республикой. При этом они надеются, что часть нашей экономической и политической верхушки, что сейчас пытается продвигать «зеленую» энергетику, решит, что лучше не «вписываться» за Китай, и не станет его защищать, когда американцы на него нападут», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он добавил, что Поднебесная старается быть готовой к любому варианту развития событий.

«По этой причине Пекин и решил нарастить собственные ядерные силы: если мы за него не «впишемся», они объяснят американцам, что ударить по Китаю можно ровно один раз: первый и последний», — подытожил политический консультант.

Ранее блогер Вадим Манукян в эфире программы «Вести» прокомментировал высылку из России корреспондента английской медиакомпании BBC. По его словам, причиной такого шага стали недружественные действия британского СМИ.