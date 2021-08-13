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Американские ученые выяснили, что быстрые углеводы не влияют на набор веса

  /   Обновлено: 13 августа 2021 20:08
Общество
Американские ученые выяснили, что быстрые углеводы не влияют на набор веса
pixabay.com

Вашингтон, 13 августа. Несостоятельность мнения, что за счет медленных углеводов можно сбросить вес, а быстрых — набрать, доказали ученые из Университета штата Аризона.

Быстрые углеводы — это те продукты, которые имеют высокий гликемический индекс (ГИ), медленные же наоборот. Новое исследование позволило опровергнуть их влияние на процесс похудения. В его рамках ученые проанализировали 34 научных работы на тему питания.

«Вопреки распространенному мнению, люди, употребляющие пищу с высоким ГИ не более склонны к ожирению и набору веса, чем те, кто придерживается диеты из продуктов с низким ГИ. Кроме того, они не менее склонны к потере веса», — рассказали иследователи.

Американские исследователи сделали вывод, что сбалансированная диета может включать продукты из белой муки. При этом тип питания не должен приводить к потреблению лишних калорий.

Ранее стало известно, что растительная диета снижает риск развития болезней сердца. Благодаря ей показатель снижается на 25%, установили ученые из университета Миннесоты.

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ученые похудение углеводы
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