«Слово против слова»: может ли цензура помочь обществу не развалиться

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялись традиционные пятничные дебаты «Слово против слова» на тему «Как запреты могут спасти россиян от морального разложения?» В студии встретились актер театра и кино, режиссер и сценарист Алексей Чардымский и режиссер документального кино Сергей Надеин.

Одной из самых страшных угроз для нашей страны глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал разложение общества. Генерал армии заявил, что они знают, как бороться с внешними угрозами.

Можно ли запретами и цензурой противостоять разложению общества? Как сегодня соотносятся свобода и творчество? На эти и другие вопросы в ходе дебатов ответили Алексей Чардымский и Сергей Надеин.

«Общество разложилось в 90-х годах именно потому, что были сняты запреты, были отпущены рычаги управления обществом — и вот мы получили 90-е годы, криминальную вспышку, моральное падение общества и многое другое, именно потому что были сняты запреты», — рассказал Алексей Чардымский.

Сценарист уверен, что людям необходима золотая середина, поскольку глобальные запреты могут вызвать отторжение у общества. По мнению Надеина, цензура — это фильтр, который отделяет добро от зла, плохие вещи от хороших. Общество должно жить по правилам, без них начинается хаос.

«Ни в коем случае, ничего нельзя огульно запрещать, цензурой должны заниматься высокопрофессиональные люди. А все, что снимается и показывается, — это огромная ответственность перед аудиторией, ее нужно контролировать», — заявил режиссер.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сергей Надеин вспомнил сюжет сериала «Физрук», в котором, по его мнению, была явная пропаганда сексуальных отношений с несовершеннолетними. Именно поэтому люди, которые связаны с творчеством, должны разбираться в таких вопросах, чтобы такого не происходило.

Алексей Чардымский в свою очередь отметил, что о запретах нельзя говорить открыто. Необходимо противопоставить таким вещам, например, хорошие фильмы без пропаганды.

«В СССР была политическая цензура, нравственной цензуры не было, потому что она была в наших генах. Цензура художников была внутри каждого из них. Там люди знали, что они делают и для кого. Сейчас запретных тем в России нет. Чтобы вскрыть проблему — ее нужно обозначить и с ней же бороться», — заявил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Режиссер объяснил, что сериал «Бригада» не романтизирует бандитизм, а наоборот, показывает казнь тех, кто виноват.

«Чтобы в России было хорошо, необязательно знать и слушать западную пропаганду, нужно просто посмотреть вокруг себя. Цензура находится в сердце у художника. Нам нужно сделать так, чтобы у людей было будущее. Кинематограф и аудиовизуальный контент — второй в формировании личности после здравоохранения», — признался эксперт.

Ранее писатель Евгений Норин и эксперт Общественной палаты Санкт-Петербурга Алексей Матвеев в рамках ток-шоу «Слово против слова» обсудили допустимость шок-контента. Матвеев напомнил, что в 1990-е годы по федеральным телеканалам демонстрировали наготу, однако это нельзя считать чем-то нормальным и безвредным, в особенности для детей и подростков.