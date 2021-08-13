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Призеры летней Олимпиады в Токио получили денежные вознаграждения от Собянина
Спорт
Призеры летней Олимпиады в Токио получили денежные вознаграждения от Собянина
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 13 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил спортсменам из столицы, которые завоевали медали на летних Олимпийских играх в Токио, а также их тренерам и наставникам денежные сертификаты.

Градоначальник отметил, что атлеты успешно выступили на международном турнире, несмотря на все его необычные условия. В этом году соревнования прошли при строгих санитарных ограничениях из-за пандемии коронавируса. Кроме того, россияне испытывали давление зарубежной прессы, которая не забывала напоминать о допинг-скандале с участием некоторых российских спортсменов.

«Я думаю, что и вы, и мы все очень переживали, но даже те ограничения, санкции, которые были введены против команды и страны, вы знаете, может, мы никогда так не чувствовали все вместе себя единой командой», — говорится на сайте мэра Москвы.

Собянин также поблагодарил московские спортивные школы, воспитанники которых ярко проявили себя в Токио. Как сообщает «Вечерняя Москва», почти 40% олимпийских медалей завоевали московские спортсмены.

Денежные вознаграждения получат все призеры Олимпийских игр в Токио. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Так, за золотую медаль полагается выплата в размере 4 миллионов рублей, за серебро — 2,5 миллиона рублей, а за бронзовую награду спортсмены получат по 1,7 миллиона.

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