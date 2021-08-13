Представлен улучшенный прогноз ОПЕК по нефтедобыче в России

Москва, 13 августа. Прогноз по добыче нефти и газового конденсата в России был пересмотрен в сторону улучшения, следует из доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

В организации ожидают, что добыча ресурсов в РФ в этом году составит 10,78 млн баррелей в сутки, а в следующем году увеличится до 11,78 млн баррелей в сутки. В ОПЕК Россию называют ключевым производителем нефти и конденсата среди стран, не входящих в объединение.

По предварительным данным в июле этого года добыча нефти и газового конденсата в РФ увеличилась на 0,04 млн баррелей в сутки относительно июня — до 10,75 млн баррелей в сутки. Показатель на 1,1 млн баррелей в сутки превышает значение за аналогичный период прошлого года.

Сейчас действие соглашения ОПЕК+, ограничивающего нефтедобычу, продлено до конца следующего гола. Государства начнут увеличивать объем добычи на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, начиная с августа.

Прогноз по мировому спросу на углеводород от международного энергетического агентства (МЭА) вызвал волнения на рынке нефти. Стоимость фьючерса на марку Brent колебалась на уровне 71,39 доллара за баррель.