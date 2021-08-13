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США выделили средства на поддержку молодежи Эфиопии
Африка
США выделили средства на поддержку молодежи Эфиопии
wikipedia.org  /  United States Coast Guard

Вашингтон, 12 августа. Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что выделило 60 миллионов долларов Эфиопии по случаю Международного дня молодежи.

Направленные средства вложат в обучение младшего поколения новым профессиональным навыкам, в частности, в умение создавать и руководить инвестиционными проектами.

Уровень грамотности населения в Африке остается крайне низким. В данный момент из десяти детей, проживающих на континенте, лишь один умеет читать и считать.

Ранее Генеральная ассамблея ООН в резолюции № A/RES/50/81 рекомендовала проводить мероприятия в поддержку праздника для повышения информированности о Всемирной программе действий, касающейся молодежи, принятой в 1995 году.

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