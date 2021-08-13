США выделили средства на поддержку молодежи Эфиопии

Вашингтон, 12 августа. Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что выделило 60 миллионов долларов Эфиопии по случаю Международного дня молодежи.

Направленные средства вложат в обучение младшего поколения новым профессиональным навыкам, в частности, в умение создавать и руководить инвестиционными проектами.

Уровень грамотности населения в Африке остается крайне низким. В данный момент из десяти детей, проживающих на континенте, лишь один умеет читать и считать.

Ранее Генеральная ассамблея ООН в резолюции № A/RES/50/81 рекомендовала проводить мероприятия в поддержку праздника для повышения информированности о Всемирной программе действий, касающейся молодежи, принятой в 1995 году.