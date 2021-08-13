В Китае рассказали, как США случайно помогли России получить секретный двигатель

Пекин, 13 августа. Власти США оказали давление на Украину и заставили Киев отказаться от продажи секретных авиадвигателей НК-32 в Китай, однако не оценили всех последствий своих действий.

После распада СССР значительная часть современного оружия и боевой техники досталась Украине, напоминают авторы китайского издания Sohu, пересказ их тезисов представлен «ПолитРоссией».

Для украинских властей содержание военных частей стало обузой и они захотели избавиться от наиболее обременительного вооружения — в том числе от бомбардировщиков Ту-160 с уникальными двигателями НК-32. Руководство КНР проявило интерес к импорту этих авиадвигателей, пишут эксперты из Китая, однако США воспротивились сделке

«Вашингтон в итоге уговорил украинцев не продавать НК-32 в Китай, а также выплатил им 95 миллионов долларов», — отмечается в статье.

Китай не добился доступа к советским силовым установкам для тяжелых бомбардировщиков, однако американский запрет случайно помог России. Через несколько лет Москва выкупила все украинские самолеты Ту-160 и стала единственным обладателем их технологических тайн, резюмируют обозреватели Sohu.

Ранее стало известно о начале сборки модернизированного бомбардировщика Ту-160М на Казанском авиационном заводе. О скорых поставках новейших ЗРК С-500 «Прометей» в части ПВО ВС РФ и возможностях этого оружия при противодействии авиации стран НАТО информировал «Царьград».