Ливийский муфтий в изгнании призвал триполитанские группировки сорвать перемирие

Триполи, 13 августа. Великий муфтий Аль-Садик аль-Гарьяни, находящийся в изгнании, заявил, что бандформирования на западе североафриканской страны должны начать вооруженное восстание. Это прозвучало во время его авторской передачи на телеканале Tanasuh TV.

Религиозный лидер боевиков обратился к группировкам операции «Вулкан гнева», которую вело расформированное Правительство национального согласия. Он призвал объединить усилия и выступить против главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, которого назвал мятежником.

«Готовьтесь смахнуть пыль с оружия и скажите одним словом», — заявил Аль-Гарьяни.

Будущее восстание, по мнению религиозного лидера, должно стать «красной линией». Оно может увенчаться успехом, если бандформирования преодолеют внутренние разногласия.

Кроме того, Аль-Гарьяни посоветовал переходному Правительству национального единства (ПНЕ) укреплять отношения с «союзниками из Турции и Катара». Этот шаг поможет группировкам побороть ЛНА.

Турецкий агент

С 2011 года Аль-Садик аль-Гарьяни не перестает выносить фетвы экстремистского характера, подстрекающие к убийствам и кровопролитию. В 2012-м он стал верховным муфтием. Спустя два года его отстранили от занимаемой должности за поддержку боевиков и нескрываемую симпатию к Ливийской исламской боевой группе, которую СБ ООН признал террористической, и «Братьям-мусульманам» (организация запрещена в РФ). Решение приняли депутаты Палаты представителей.

С тех пор Аль-Гарьяни живет в Турции, но не разрывает связь с родиной. Поддерживать контакт с боевиками ему помогает детище его сына — канал Tanasuh TV, финансируемый Катаром. Муфтий регулярно выходит в эфир, комментируя текущую ситуацию в североафриканской стране и критикуя политических оппонентов.

Среди соотечественников Аль-Гарьяни известен как человек, который постоянно «бьет в барабаны войны». Он выступает против политического процесса и призывает боевиков не складывать оружие.

В 2019 году скандальный муфтий призвал мусульман не выезжать в хадж. Заявление вызвало неоднозначную реакцию по всему миру, ведь совершение паломничества является одним из столпов ислама.

Федеральное агентство новостей /

Наблюдатели отмечают, что Аль-Гарьяни использует религию как средство реализации амбиций Анкары в североафриканском государстве. Вынесенные им фетвы направлены на защиту терроризма и турецкой оккупации. Поддержка муфтием приютившей его страны кажется безграничной. В прошлом году он заявил, что при принятии важных решений, касающихся Ливии, необходимо консультироваться с Турцией.

В декабре Аль-Гарьяни дал разрешение турецким военнослужащим на базе Митига в Триполи праздновать Новый год. Так муфтий изменил свою фетву, вынесенную пять лет назад. Тогда он запретил ливийцам отмечать событие, объяснив, что это противоречит шариату.

В мае Аль-Гарьяни начал нападки на главу внешнеполитического ведомства ПНЕ Наджлу Мангуш после ее призывов к выводу турецких войск и наемников. Религиозный лидер группировок назвал политика «подлой, презренной и служащей сионистскому проекту». Его заявление поддержали триполитанские боевики, после чего началась травля министра в соцсетях.