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Мать Дмитрия Колдуна продала квартиру, чтобы певец продолжил карьеру в Москве

  /   Обновлено: 13 августа 2021 19:55
Шоу-бизнес
Мать Дмитрия Колдуна продала квартиру, чтобы певец продолжил карьеру в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 13 августа. Певец Дмитрий Колдун стал победителям шестого сезона «Фабрики звезд». Однако после окончания популярного шоу артиста вместо славы и денег ожидали настоящие голодные времена.

Многие начинающие исполнители шли на музыкальный проект, рассчитывая, что шоу будет отличным стартом их карьеры. С мечтами о славе и популярности на «Фабрику звезд» отправился и Дмитрий Колдун. Певец, став победителем шестого сезона, наивно полагал, что продюсеры и композиторы выстроятся в очередь для сотрудничества с ним. Однако вместо контрактов, известности и баснословных гонораров Дмитрия Колдуна настигло безденежье.

Артист вспоминает, что после окончания «Фабрики звезд» для него настали голодные времена. По словам певца, он питался исключительно субпродуктами, в ход шли даже самые дешевые рыбные палочки.

«Покупал замороженные рыбные палочки, жарил их в лесополосе. Жил на съемной квартире, которую не в состоянии был оплатить», — признался Колдун в интервью на YouTube-канале «Откройте, Давид!».

В какой-то момент Дмитрий Колдун, уставший от безденежья, решил вернуться в родной город в Белоруссии. На помощь участнику «Фабрики звезд» пришла его мать — женщина продала свою квартиру, чтобы сын смог продолжить строить карьеру в Москве. Как сообщает «Вечерняя Москва», ситуация улучшилась только в 2010 году, когда певец отказался от продюсера и самостоятельно собрал коллектив музыкантов.

Во времена съемок шестого сезона «Фабрики звезд» Дмитрий Колдун уже состоял в браке с Викторией. С женой певец познакомился еще в школьные годы. Когда артист отправился на шоу, девушку сильно ревновала, ведь вокруг ее возлюбленного находились очень много представительниц прекрасного пола.

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Все новости / Шоу-бизнес / Мать Дмитрия Колдуна продала квартиру, чтобы певец продолжил карьеру в Москве
певец колдун фабрика звезд
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