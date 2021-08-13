«Физкульт-привет». Хоккейные драки, встреча Карпина с Дзюбой и послевкусие Олимпиады

Российские олимпийцы привезли из Токио 71 медаль, два десятка из которых — высшего достоинства. Заслуженное пятое место в медальном зачете и третье — по общему количеству наград. Но каких трудов это стоило нашим чемпионам в условиях репрессий международных спортивных чиновников? Чем обернулось совместное фото российской прыгуньи Марии Ласицкене с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих? Почему семья олимпийской чемпионки из Китая отказалась от 35,5 миллиона евро, и каковы золотые медали на вкус?

Расскажем о причинах одной из самых громких и зрелищных битв этой недели и о том, как российским хоккеистам удалось поставить рекорд по продолжительности массовой драки на льду.

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