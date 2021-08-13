Лесные пожары охватили большую часть Африканского континента

Масштабы экологического бедствия можно оценить на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). На карте видны красные точки, некоторые из них обозначают извержение вулканов или очаги возгорания на газовых месторождениях, но большинство — лесные пожары. Огонь бушует в США, Канаде, России и странах Средиземного моря.

firms.modaps.eosdis.nasa.gov / Prt Scr

Сильнее всего пострадал Африканский континент. Так, в Алжире при тушении лесных пожаров погибли десятки военнослужащих и мирных граждан. По числу жертв лидирует провинция Тизи-Узу.

«Мы пережили ужасную ночь. Наша семья убегала из дома почти без вещей, только чтобы спастись из этого ада», — рассказал очевидец из деревни Азазга.

Министр внутренних дел Камель Бельджуд считает, что речь идет о намеренных поджогах.

«Около 50 пожаров, вспыхнувших одновременно в нескольких населенных пунктах провинции [Тизи-Узу], могут быть работой преступных рук», — заявил Бельджуд.

Весной огонь полностью уничтожил несколько районов Фритауна — столицы Сьерра-Леоне. Возгорание распространилось по городским кварталам из-за сильного ветра.