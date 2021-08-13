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Власти ЦАР договорились с МВФ о возобновлении программы гибкого кредитования страны
ЦАР
Власти ЦАР договорились с МВФ о возобновлении программы гибкого кредитования страны
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 13 августа. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра и сотрудник межнациональной кредитной организации Виктор Дэвис пересмотрели программу структурных реформ, обеспечивающих восстановление экономического потенциала страны. Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте властей.

«Мы обсудили базовую линию взаимодействия между ЦАР и МВФ, а также договорились сосредоточиться на ряде вопросов, которые необходимо решить, прежде чем возобновить программу гибкой финансовой поддержки. Фонд высоко ценит позицию премьер-министра Дондра по этому вопросу. Однако также стоит отметить, что некоторые меры не были выполнены вовремя», — сообщил Дэвис.

Центральноафриканская Республика успешно завершила первую фазу программы расширенного кредитного механизма (ECF) и приступила к реализации второй стадии взаимодействия с международной кредитной организацией. Однако инициатива была сорвана из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В настоящее время участники переговоров договорились проанализировать сильные и слабые стороны и продолжить сотрудничество.

Власти ЦАР договорились с МВФ о возобновлении программы гибкого кредитования страны
wikipedia.org  / Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

Ранее ФАН сообщал, что президент Фостен-Арканж Туадера провел видеоконференцию с миссией МВФ во главе со старшим экономистом Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Эдуардом Мартином и обсудил с ним реализацию пакета экономических реформ.

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экономика африка цар анри-мари дондра
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